Dhule Polio Vaccination : बालकांना ३ मार्चला देणार पोलिओ लस : जिल्हाधिकारी गोयल

Dhule News : जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागात एकूण एक लाख ८८ हजार ४७० बालकांना रविवारी ३ मार्चला पोलिओ लस देण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत एकही बालक वंचित राहू नये यासाठी पोलिओ लसीकरणाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी यंत्रणेला दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा कार्यबल समितीची बुधवारी (ता. ७) बैठक झाली. (Collector Goyal statement Polio vaccine will be given to children on March 3 dhule news)