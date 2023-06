Dhule News : रात्री दहानंतर धुळे ‘बंद’ करा ; महापौर प्रतिभा चौधरी

By

Dhule News : शहरात शांतता अबाधित राहण्यासाठी रोज रात्री दहानंतर सर्व व्यवसाय, आस्थापने बंद करावीत, अशी अपेक्षा महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी पत्राद्वारे जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांच्याकडे व्यक्त केली आहे.

महापौर चौधरी यांनी म्हटले आहे, की शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक बारकुंड यांनी काही ठोस पावले उचलावीत. शहरातील काही अनुचित घटनांमुळे वातावरण दूषित झाले आहे. (Closed dhule after 10 pm Mayor Pratibha Chaudhary Expectations from District Superintendent of Police Dhule News)

दोन समुदायातील दरी वाढत असून अनेक व्यक्ती कायदा हातात घेण्याची भाषा करीत आहेत. त्यामुळे शहराची शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शहरातील व्यावसायिक आस्थापना, दुकाने रात्री दहानंतर बंद व्हावेत.

शहरातील संवेदनशील भागात कोबिंग ऑपरेशन राबवावे. रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवावी, सीसीटीव्हीचे डीव्हीआर नियमित तपासावे, ड्रोन कॅमेराद्वारे संपूर्ण शहरावर लक्ष ठेवावे, तसेच फेसबुक, व्हॉटसॲप ग्रुपवर सायबर विभागातर्फे लक्ष ठेवावे, पोलिस कुमक वाढवावी, शहरात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, शहरातील नागरिक वेठीस धरले जाऊ नये यासाठी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची पूर्ती व्हावी, असे महापौरांनी पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?