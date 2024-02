Dhule ZP News : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याहीक्षणी आचारसंहिता लागू होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कामांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. आचारसंहितेमुळे विकासकामांना खीळ बसू नये, यासाठी मार्चअखेर करायची कामे फेब्रुवारीतच उरकून घेण्याच्या उद्देशाने रोज कामनिहाय आढावा घेण्यात येत आहे.

एका दिवसात करायची कामे, पुढील आठ व पंधरा दिवसांत करायची कामे ठरवून दिली जात आहेत. २०२३-२४ ची मंजूर कामे आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लावण्यासह २०२२-२३ ची कामे १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यावर भर आहे. (code of conduct applicable for upcoming Lok Sabha elections ZP Construction section on Action Mode dhule news)