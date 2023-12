Nandurbar Bribe Crime : 10 हजाराची लाच घेताना पोलिस निरीक्षकासह शिपाई ताब्यात

Nandurbar Bribe Crime : सारंगखेडा येथील यात्रेनिमित्त दारू वाहतुकीचा व्यवसाय करू देण्यासाठी २१ हजाराची लाचेची मागणी करून दहा हजार रुपये रोख स्वीकारताना सारंगखेडा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप उत्तमराव पाटील व चालक पोलिस शिपाई गणेश भामट्या गावित या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा पथकाने रंगेहाथ पकडले.

शनिवारी (ता.२३) ही घटना घडली.(Constable along with police inspector detained while accepting bribe of 10 thousand nandurbar crime news)