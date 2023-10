Nandurbar Bribe Crime : सफाई कामगार,चालकानेच घेतली 10 हजाराची लाच!

By

Nandurbar Bribe Crime : जिल्हा रुग्णालयातून फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात नंदुरबार आगारातील चालकाकडून १० हजाराची लाच स्वीकारताना सफाई कामगार व खासगी वाहन चालकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले आहे.

धानोरा ग्रामीण रूग्णालयाचा सफाई कामगार जयेश शंकर तेजी याने लिपिक असल्याचे भासवून एका खासगी वाहन चालक तुकाराम भिला भोई याच्या मदतीने बस आगारातील ५५ वर्षीय व्यक्तीकडून १२ हजाराची लाचेची मागणी केली. ( sweeper and driver took bribe of 10,000 nandurbar news )

रनाळे खुर्द पो.भादवड ता.नंदुरबार येथील तक्रार हे मे २०२३ पासून प्रकृतीच्या कारणास्तव वैद्यकीय रजेवर होते. त्यांची प्रकृती आता सुधारल्याने त्यांना नोकरीवर हजर व्हायचे होते.

यासाठी जिल्हा रूग्णालयातील फिटनेस प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने नंदुरबार जिल्हा रूग्णालयात कार्यपद्धती जाणून घेण्यासाठी गेले असता यादरम्यान जयेश शंकर तेजी याने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता मी जिल्हा रूग्णालयात लिपिक असल्याचे भासवून तसेच त्याचा साथीदार तुकाराम भोई हा डॉक्टर आहे.

असे भासवून देत जिल्हा रुग्णालयातून फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवून देतो त्या बदल्यात त्यांनी १२ हजार रुपयांची मागणी केली. तडजोडीअंती १० हजारांत ठरले असता पंचांसमक्ष लाच स्वीकारत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून धानोरा येथील सफाई कामगार जयेश तेजी व खासगी वाहनचालक तुकाराम भोई या दोघांना ताब्यात घेतले.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक राकेश चौधरी, सापळा अधिकारी पोलिस निरीक्षक माधवी वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक समाधान वाघ, हवालदार विलास पाटील, देवराम गावित, अमोल मराठे, विजय ठाकरे, महिला पोलिस हवालदार ज्योती पाटील, संदीप नावाडेकर, मनोज अहिरे यांच्या पथकाने केली.