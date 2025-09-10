Cotton Import : कापूस आयात धोरण: जळगावच्या शेतकऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार?

जळगाव: केंद्र शासनाने देशातील टेक्स्टाईल्स मिल्स व इंडस्ट्रीजवर येणारे संभाव्य कापसाचे संकट टाळण्यासाठी कापूस आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणामुळे भारतात ४० लाख कापूस गाठींची आयात होणार आहे..दरवर्षी ही आयात केवळ १० लाख कापूस गाठींची होती. मात्र दुसरीकडे देशात जीनिंग चालकही कापूस गाठींची निर्मिती करतील. खानदेशात सुमारे २० लाख गाठी निर्मिती होतील, अशी आशा जीनिंग चालकांना आहे. कापूस आयात धोरणामुळे जिल्ह्यातील कापसाला हमीभाव मिळेलच. सोबत हलक्या दर्जाच्या कापसाची खुल्या बाजारात विक्री होणार असल्याने कापसाला मागणी वाढणार आहे..अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टेरिफ लावला आहे. यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक, निर्यातदारांना ५० टक्के टेरिफ देऊन कापसाची निर्यात करावी लागणार आहे. भारतात तयार होणारा कापूस भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) व व्यापाऱ्यांनी खरेदीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत..‘सीसीआय’ने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याच्या हालचाली वाढविल्या आहेत. त्यासाठी देशभरात सुमारे ५५० आणि महाराष्ट्रात १५० पेक्षा अधिक केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी होणार आहे. केंद्र शासनाच्या हमीभावानुसार ८ हजार १०० नुसार कापूस सीसीआय खरेदी करेल..नोंदणी ३० पर्यंतमहत्त्वाची बाब म्हणजे कापूस विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी ‘सीसीआय’ने ‘कपास किसान ॲपवर तशी नोंदणी सक्तीची केली आहे. एक सप्टेंबरपासून ॲपवर नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निर्धारित सात दिवसांच्या स्लॉटमध्ये कोणत्याही दिवशी आणि कोणत्याही केंद्रावर कापूस विकण्याची परवानगी असेल. .यामुळे शेतकरी त्या ॲपवर सातबारा उतारा, पीकपेरा, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक आदी कागद अपलोड करीत आहेत. कापूस नोंदणीची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत आहे. शेतकऱ्यांनी अपेक्षित नोंदणी न केल्यास १५ ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणीस मुदत वाढ मिळणार आहे..उत्पादन वाढणार‘सीसीआय’च्या माध्यमातून किमान आधारभूत किमत अंतर्गत १०० लाख कापूस गाठींची खरेदी गेल्या वर्षी ३१ मार्चअखेर केली होती. कापूस आयात धोरणापूर्वी कापसाला खंडीला (दोन गाठी) ५५ ते ५६ हजारांचा भाव मिळतो. त्याचे दर आता कमी होऊन ५२ ते ५३ हजारास एक खंडी असा भाव मिळत आहे. कापूस आयातीने टेक्स्टाईल उद्योगांचे उत्पादन वाढेल..आधारभूत किमतीनुसार कापूसबऱ्याच शेतकऱ्यांचा कापूस हा ‘सीसीआय’ने ठरवून दिलेल्या प्रतवारीनुसार नसतो. ‘सीसीआय’च्या निकषात बसणारा कोरडा कापूस विक्रीसाठी नेल्यानंतरच शेतकऱ्याला आधारभूत किमतीनुसार प्रतिक्विंटल ८ हजार ११० रुपयांचा हमीभाव मिळू शकेल. हा कापूस ५० टक्के असेल, असा अंदाज आहे. जो कापूस सीसीआयच्या नियमात बसणार नाही, तो कापूस खुल्या बाजारात विक्रीस शेतकरी आणतील. त्या कापसाला हमीभावाएवढा भाव मिळणार नाही. मात्र तो हमीभावापेक्षा पाचशे ते हजार रुपयांनी कमी असेल. मात्र शेतकऱ्यांचा कापसाला मागणी असेल..निर्यातीचे धोरण अस्पष्टकापूस आयातीचे धोरण केंद्र शासनाचे आहे. भारतातून कापूस निर्यात किती होणार? होणार की नाही? हे अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र जीनिंगचालक कापसाच्या गाठींची निर्मिती सुरू ठेवतील, असे जीनिंग चालकांनी सांगितले..Dindori News : 'खड्डे की रस्ते?': दिंडोरीतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.कापूस आयात धोरणाचा जिल्ह्यातील कापूस विक्रीवर परिणाम होणार नाही. कापूस प्रत्येक जीनिंग स्पीनिंग उद्योगांना लागतोच. यामुळे ‘सीसीआय’ गुणवत्तेनुसार हमीभावाने कापूस खरेदी करेल. जो कापूस ते नाकारतील तो कापूस खुल्या बाजारात व्यापारी घेतील. यंदा २० लाख गाठी निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.-प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जीनिंग मिल ओनर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.