Dhule Crime Branch : धुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'! वर्षभरात ५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त, गुन्हेगारीला लगाम

धुळे: जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर ठोस नियंत्रण ठेवत स्थानिक गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षभरात धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. संघटित गुन्हेगारीविरोधात 'सर्जिकल स्ट्राईक' स्वरूपाच्या कारवाया राबवत पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा पोलिस अधीक्षकांनी मांडला..वर्षभरातील कारवायांचा आढावा१ जानेवारी २०२५ ते २३ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत चोरी, घरफोडी, जबरी चोरी, दरोडा तयारी, शस्त्रसाठा, अंमली पदार्थ तस्करी, अवैध दारू व्यवसाय, मंदिर चोरी आणि खून अशा गंभीर गुन्ह्यांचा यशस्वी उलगडा करण्यात आला. या कारवायांत कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत झाला..जबरी चोरीवर आघातचोरीचे ४३ गुन्हे उघड करून २४ आरोपींना अटक करण्यात आली. ४९ लाख ८८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यात दुचाकी, कार, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, डी.जे. साहित्य तसेच सोने-चांदीचे दागिने यांचा समावेश आहे. घरफोडीचे १२ गुन्हे उघड करून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. २० लाख ४३ हजार रुपयांचे दागिने, रोख रक्कम, विदेशी दारू आणि शेती अवजारे जप्त झाली. जबरी चोरीचे ४ गुन्हे उघड करून १२ आरोपींना अटक करण्यात आली. तीन लाख २२ हजार रुपये रोख आणि मोबाईल हस्तगत करण्यात आले..दारूविरोधी मोठी मोहीमअंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये सात गुन्ह्यांत दहा आरोपींना अटक करण्यात आली. तीन कोटी १६ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त झाले. अवैध दारूविरोधात सहा गुन्हे उघड करून १४ आरोपींना अटक करण्यात आली. एक कोटी ९६ लाख रुपयांचा विदेशी दारू साठा, बनावट देशी दारू तयार करण्याचे साहित्य, टँकर आणि मालवाहू वाहने जप्त करण्यात आली..हद्दपारीची कारवाईउच्चभ्रू वसाहतीतील अवैध कुंटणखान्यावर छापा टाकून अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यान्वये महिलेसह दोन तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या ४७ आरोपींना प्रतिबंधात्मक कारवाईत अटक करण्यात आली. विविध टोळ्यांविरोधात हद्दपारीची कारवाई करत पाच टोळ्यांतील १७ इसमांना जिल्ह्याबाहेर हद्दपार करण्यात आले. एकूण २३ प्रस्ताव सादर झाले असून त्यापैकी चार प्रस्तावांवर हद्दपारीची अंमलबजावणी झाली..अमली पदार्थांचा नाशता. १० जुलै २०२५ ला गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद यांच्या हस्ते ४२ लाख रुपयांच्या किमतीचा जप्त मुद्देमाल मूळ मालकांना वितरित करण्यात आला. यात टँकर, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, दुचाकी आणि मोबाईलचा समावेश होता. जून आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमधील कोट्यवधी किमतीचा अंमली पदार्थ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने नष्ट करण्यात आला..सुरक्षिततेची भावना दृढसातत्यपूर्ण आणि कडक कारवायांमुळे धुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. गुन्हेगारांवर वचक बसत नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ झाल्याचे चित्र या वर्षभरातील कामगिरीतून स्पष्ट होते..Raigad Police : रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडाकेबाज कामगिरी; ११ महिन्यांत १,०३८ गुन्ह्यांची उकल!.दरोडा तयारी, शस्त्रसाठा आणि टोळ्यांवर कारवाईदरोडा टाकण्याच्या तयारीतील गुन्ह्यात तीन आरोपींना अटक करून ५० हजार रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले. शस्त्र कायद्यान्वये १४ गुन्हे उघड झाले. १४ गावठी कट्टे, १५ जिवंत काडतुसे आणि आठ तलवारी जप्त करण्यात आल्या. संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या एका टोळीवर कठोर कायद्यान्वये कारवाई करून सात धोकादायक व्यक्तींना स्थानबद्ध करण्यात आले..संवेदनशील गुन्ह्यांचा जलद उलगडामंदिर चोरीच्या क्लिष्ट गुन्ह्यात पाच आरोपी निष्पन्न करून ३९ हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. खुनाचे तीन गुन्हे उघडकीस आले. मोहाडीनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील वृद्ध महिलेच्या खुनाचा २४ तासांत उलगडा करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले.