उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Crime Branch : धुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'! वर्षभरात ५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त, गुन्हेगारीला लगाम

Dhule Local Crime Branch Yearly Performance : संघटित गुन्हेगारीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ स्वरूपाच्या कारवाया राबवत पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर ठोस नियंत्रण ठेवत स्थानिक गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षभरात धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. संघटित गुन्हेगारीविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ स्वरूपाच्या कारवाया राबवत पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा पोलिस अधीक्षकांनी मांडला.

Loading content, please wait...
Dhule
police
crime
maharashtra
Crime News
Crime Branch
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com