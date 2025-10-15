Cyber Fraud : जळगावमध्ये शेअर मार्केटच्या आमिषाने १२ लाख ८२ हजारांचा गंडा! सायबर गुन्हेगार सक्रिय

जळगाव: शहरातील एसएमआयटी कॉलेज परिसरातील गृहस्थास शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी गंडविले. मोबाईलवर लिंक पाठवून ऑनलाईन १२ लाख ८२ हजारांचा गंडा घातला. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..एसएमआयटी महाविद्यालयाच्या मागील परिसरात संभाजी ढोमण माळी (वय ३५) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास असून, खासगी नोकरदार आहेत. त्यांच्या मोबाईलवर १४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबरदरम्यान इस्टाग्राम पेजद्वारे ग्रुप ॲडमीन नेहा अय्यर याने संपर्क केला. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा कमावता येईल, असे आमिष दाखविले. नेहा अय्यरने सुरुवातीला पाच हजार रुपये गुंतविण्यास सांगितले. तसेच, त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटची लिंक पाठवून शेअर बाजाराची उलाढाल पाहण्यासही सल्ला दिला..संभाजी माळी यांनी पाच हजारांची गुंतवणूक करताच १९१ रुपयांचा नफा झाल्याचे संबंधित लिंकवरील ॲपमध्ये दिसून आले. अतिरिक्त नफा मिळविण्यासाठी शेअर बाजारातील विविध योजना सांगितल्या. सोबतच पॅन कार्ड, आधार कार्डसह इतर महत्त्वाचे दस्तऐवजांचे छायाचित्र अपलोड करण्यास सांगितले. हे सर्व झाल्यानंतर संबंधित ॲपवर आभासी नफ्याचे चित्र दाखवून एक महिन्यात ऑनलाईन पद्धतीने पैसे उकळण्यात आले..Crime News : नाशिक पंचवटी थरार: भरदिवसा धारदार शस्त्राने हल्ला; सीसीटीव्ही फुटेजमुळे दोन संशयित ताब्यात!.‘आयपीओ’चे गाजरअमूक एक मोठ्या कंपनीचे स्टॉक खरेदी करा, अनेक पटीत नफ्यासाठी या-या कंपनीचे आयपीओ येत आहेत, असे खोटे सांगत संभाजी माळी यांच्याकडून तब्बल १२ लाख ८२ हजार रुपये लाटले. मिळणारा नफा व शेअर बाजाराची चौकशी केल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न होताच संभाजी माळी यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक सतीश गोराडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.