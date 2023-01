Dhule Agriculture Update : नेर परिसराला अवकाळीच्या तडाख्याने गव्हाचे नुकसान

कापडणे/नेर : नेर, खेडे, कुसुंबा परिसरात आज सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमाराला अवकाळी पावसाने जोरदार तडका दिला. वादळी वाऱ्यामुळे गहू पूर्ण भुईसपाट झाला आहे. खरीप हंगाम अतिवृष्टीने हातचा गेला.

आता अवकाळीने शेतकऱ्यांवर पुन्हा अवकळा आणली आहे. नुकसानीचे तत्काळ पंचनामेकरून सरसकट मदतीची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (Damage to wheat due to unseasonal blast in Near area Dhule News)

हेही वाचा: Nashik News : सावकाराला न घाबरता तक्रार करा पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांचे आवाहन

धुळे जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून वातावरण बदलले आहे. ढगाळ वातावरण आहे. आज (ता. ३०)धुळे शहरापासून दहा बारा किमीवर असलेल्या नेर परिसराला वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाचा मोठा तडका बसला. शेकडो एकरवरील गहू आणि हरभऱ्यासह मक्याचेही नुकसान झाले आहे. गहू भुईसपाट झाला आहे. परिसरात बागायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे.

खरीप हातचा आता रब्बीही..!

गेल्या खरीप हंगामाच्या उत्तरार्धात एक महिना सातत्यपूर्ण पाऊस आणि अतिवृष्टीही झाली होती. परिणामी खरिपाचे सत्तर टक्के नुकसान झाले होते. आता रब्बीच्या नुकसानीने शेतकरी हतबल झाले आहेत. निराशा व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा: Ration Shop News : रेशन दुकानांवर OTP बंद झाल्याने अडचणी

धुळे शहरातील काही भागात शिडकावा

सायंकाळी धुळे शहरातील काही भागात पावसाच्या काही मिनिटे शिडकावा झाला. वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता.

"अवकाळी पावसाने गहू आणि हरभऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुन्हा हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावला आहे. शासनाने पंचनाम्याचे आदेश देवून तत्काळ मदत द्यावी. शेतकऱ्यांनी उभारी द्यावी."

- शंकर खलाणे, माजी सरपंच (नेर ता. धुळे)

हेही वाचा: Zilha Parishad News : टोकडेतील रस्ता अस्तित्वातच, अनियमितता नाही; जिल्हा परिषद प्रशासनाला अहवाल प्राप्त