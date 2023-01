Zilha Parishad News : टोकडेतील रस्ता अस्तित्वातच, अनियमितता नाही; जिल्हा परिषद प्रशासनाला अहवाल प्राप्त

नाशिक : टोकडे (ता. मालेगाव) येथील चोरीला गेलेल्या रस्ता प्रकरणी जिल्हा परिषद बांधकाम कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांना अहवाल सादर केला आहे.

यानंतर, प्रशासनाने तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांना अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पत्र देत अहवाल दिला आहे. यात टोकडे गावात रस्ता अस्तित्वात असल्याचे सांगत, या कामात अनियमितता देखील झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच तक्रारदाराच्या तक्रारींवर शंका उपस्थित केली आहे. (Road at end exists there is no irregularity Zilla Parishad administration receives report Copy also given to complainant Nashik News)

विठोबा द्यानद्यान यांनी वर्षभरापूर्वी टोकडे गावात रस्ता नसल्याची तक्रार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली होती. याची दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी थेट पोलिस स्टेशन गाठत रस्ता चोरीला गेल्याची तक्रार नोंदविली होती. वारंवार येणाऱ्या तक्रारींचा दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांना रस्त्याची पाहणी करून अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार नारखेडे यांनी १५ दिवसांपूर्वी रस्त्यांची पाहणी केली. यानंतर, द्यानद्यान अन प्रशासनात आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे रस्त्यांचा गुंता वाढला होते. याच दरम्यान, मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी द्यानद्यान यांची बाजू ऐकून घेत कार्यकारी अधिकारी यांचा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानुसार २३ जानेवारीला अहवाल मिळणे अपेक्षित असताना नारखेडे यांनी २५ जानेवारी रोजी आपला अहवाल, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला. अहवाल सादर झाल्यानंतर प्रशासनाने तक्रारदार द्यानद्यान यांना अहवाल पत्र दिले. यात सदर रस्त्याचे काम प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रकीय नुसारच करण्यात आले आहे. टोकडे गावाच्या हद्दीतंर्गत तलाव शिवारात रस्ता बांधण्यात आलेले असल्याचे तक्रारदारास प्रत्यक्ष निर्दशनास आणून दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार वारंवार रस्त्याच्या तक्रारी करून शासकीय यंत्रणेस वेठीस धरत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

"कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून पाहणी झालेला रस्त्यांच्या अहवालाचे पत्र प्राप्त झाले. यात रस्ता असल्याचे सांगितले. मात्र, रस्ता हा अस्तित्वातच नाही यावर मी ठाम आहे. या विरोधात विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाद मागणार आहे."

विठोबा द्यानद्यान, तक्रारदार, टोकडे (ता.मालेगाव)

