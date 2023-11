By

Dhule News : ईडा पीडा जावू दे, गावले शांतता लागू दे म्हणा दादा ! ..... आणि माकडांची निघाली अंत्ययात्रा ! ( दलवाडे (प्र. सोनगीर, ता. शिंदखेडा) येथे महिलांनी ‘ईडा पीडा टळू दे, आम्हना गावले शांतता लाभू दे म्हणा दादा’ असा आक्रोश करीत माकडाची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. (Dashakriya Ritual of Monkey at Talwade in dhule news )

खानदेशात वयस्कर गृहस्थांची अंत्ययात्रा शाही थाटात निघत असते. सजविलेली डोली (तिरडी), बँड, गुलालाची उधळण आणि फटाक्यांची आतषबाजीही असतेच. अगदी तशीच अंत्ययात्रा दलवाडे येथे बुधवारी माकडांची निघाली. अंत्ययात्रेला अख्खा गाव लोटला होता.

येथील विठ्ठल सोबा नगराळे यांच्या शेतात माकड मृतावस्थेत आढळून आले होते. बातमी संपूर्ण गावाला समजली. मृतदेह गावात आणण्यात अला. पारंपरिक पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला.

सायंकाळी सहाच्या सुमारास अंत्ययात्रा काढण्यात आली. आबालवृद्धांसह अख्खा गावच अंत्ययात्रेला लोटला होता. चार खांदेकऱ्यांसह सगळ्यांनीच डोली वजा तिरडीला खांदा दिला. दिवटी धरणाऱ्याने पाणीही दिले.

रविवारी (ता. ५) दशक्रिया विधी करण्यात येणार आहे. स्मशानभूमीत श्रद्धांजलीपर भाषणेही झाली. या वेळी पाच दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा घोषित करण्यात आला. दुखवटा निवारण्यासाठी दलवाडेसह चिमठाणे व पिंप्री गावजेवणही देण्यात येणार आहे.