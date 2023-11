Dhule News : अल्पसंख्याक भागातील कामांसाठी पावणेदोन कोटी मंजूर : आमदार शाह

By

Dhule News : अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत धुळे शहरातील अल्पसंख्याक बहुल भागात कब्रस्तान व शाळेच्या संरक्षक भिंतीसाठी आमदार फारुक शाह यांच्या प्रयत्नाने एक कोटी ७५ लाख रुपये निधी मंजूर झाला.(MLA Shah statement of 2 crore sanctioned for works in minority areas dhule news)

धुळे शहरातील मोगलाई जुने धुळे येथील नागरिकांनी तसेच नॅशनल उर्दू हायस्कूलच्या मोकळ्या जागेला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी शाळेतील प्रमुखांनी निधीची मागणी केली होती.

तसेच प्रभाग क्रमांक-१९ मधील बहारे मदिना मस्जिद येथे पावसाळ्यात नाल्याच्या पाण्यामुळे नुकसान होते त्यामुळे संरक्षक भिंतीसाठी निधी मागणी त्या भागातील नागरिकांनी आपल्याकडे मागणी केली होती असे आमदार श्री. शाह यांनी म्हटले आहे.

या मागण्यांच्या अनुषंगाने आपण राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाकडे निधीची मागणी करून पाठपुरावा केला. त्यातून निधी मंजूर झाला.

धुळे शहरातील मोगलाई कब्रस्तान येथे संरक्षक भिंतीसाठी ५० लाख रुपये, जुने धुळे कब्रस्तानसाठी २५ लाख, नॅशनल उर्दू हायस्कूलच्या मोकळ्या जागेला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी ५० लाख रुपये तसेच प्रभाग-१९ मधील बहारे मदिना मस्जिदच्या बाजूच्या नाल्याला संरक्षक ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.

ही सर्व कामे लवकरच सुरू होतील. या कामाच्या मंजुरीमुळे धुळे शहरातील अल्पसंख्याक समाजाने समाधान व्यक्त केल्याचे आमदार श्री. शाह यांनी म्हटले आहे.