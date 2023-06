Dhule News : बुरझड येथे वडिलांना मुलीने दिला अग्निडाग

By

Dhule News : बुरझड (ता. धुळे) येथील प्रगतिशील शेतकरी सुकलाल लुका चौधरी (वय ७०) यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने शुक्रवारी (ता.२३) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास निधन झाल्यानंतर त्यांची एकमेव कन्या जयश्री दिनेश चौधरी हिने शनिवारी (ता. २४) अंत्ययात्रेत वडिलांचा तिरडीला खांदा देत पार्थिवास अग्निडाग दिला.

व प्रथा परंपरेला छेद देत ग्रामीण भागातही बदलाचे वारे वाहत असल्याचे व मुलामुलींमध्ये कोणताही भेद नसल्याचे दाखवून दिले.(Daughter gave fire to her father in Burzad Dhule News)

बुरझड (ता. धुळे) येथील रहिवासी सुकलाल चौधरी यांच्या छातीत दुखत असल्याने मुलगी जयश्री व जावई दिनेश चौधरींना घेऊन एका खासगी रुग्णालयात गेले. मात्र तेथेच त्यांचे निधन झाले. एकुलत्या मुलीसमोरच वडिलांचे अकस्मात निधन झाल्याने आघात कोसळले.

सुकलाल चौधरी यांचे पूर्वीपासूनच्या इच्छेनुसार त्यांच्यावर स्वतःच्या शेतात अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यावेळी अंत्ययात्रेत जयश्रीने खांदा दिला. तसेच पित्याच्या पार्थिवास अग्निडाग दिला. त्या वेळी अंत्ययात्रेतील उपस्थितांचे डोळे भरून आले होते. त्यांचे भाऊ पांडुरंग चौधरी व पुतणे ईश्वर चौधरी, हिरालाल चौधरी व भय्या चौधरी यांनी खांदा दिला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ईश्वर चौधरी यांनी पाणी दिले. सुकलाल चौधरी यांना मुलगा नसल्याने व मुलीवरील प्रेमात कमतरता भासू नये म्हणून त्यांनी दत्तक न घेता मुलीला मुलासमानच वागणूक देत चांगल्या परिवारात लग्न लावून दिले.

अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार करण्याचा अधिकार मुलाला असल्याचे समाजमनात प्रथा रूढ आहे. मात्र बदलत्या काळात मुलगा व मुलगी हे दोघे समान असल्याचे चौधरी परिवाराने दाखवून दिले. सुकलाल चौधरी यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगी, जावई, भाऊ व तीन पुतणे आहेत.