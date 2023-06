Dhule News : देवपूरमधील मोठ्या पुलाजवळील पांचाळवाड्यात दोन समुदायांमध्ये वाद झाला होता.

नंतर कायदा व सुव्यवस्थेकामी पोलिसांना सहकार्य करत दोन्ही समुदायांतील प्रतिनिधींनी स्नेहभोजन करत एकतेचा संदेश दिला. (Representatives from both communities shared message of unity over lunch dhule news)

देवपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत लहान मुलांच्या भांडणावरून पांचाळवाड्यात काही दिवसांपूर्वी दोन समुदायांमध्ये वाद झाला.

घटनेच्या अनुषंगाने या भागात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, तसेच पुन्हा अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी दोन्ही समुदायांतील नागरिकांच्या सहभागाने शांततेकामी सहाय्यक पोलिस अधीक्षक हृषीकेश रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

तीत सकारात्मक निर्णयासह पांचाळवाड्यातील दोन्ही समुदायांनी एकत्रित स्नेहभोजनाचे आयोजन केले.

त्यांच्याकडील आमंत्रणानुसार आणि पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, देवपूरचे पोलिस निरीक्षक मोतीराम निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवपूरचे सहाय्यक पोलिस अधिकारी सचिन बेंद्रे व कर्मचारी स्नेहभोजनास उपस्थित होते. या माध्यमातून शहरात सलोख्यासह शांततेबाबत आदर्शवत संदेश देण्यात आला.