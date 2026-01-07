Devendra Fadnavis : "उनको मिरची लगीं तो मैं क्या करूँ!"; बिनविरोध निवडीवरून धुळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांवर प्रहार

धुळे: धुळे महापालिकेसह राज्यभरात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांना चांगलीच मिरची झोंबली आहे. मात्र, ‘उनको मिरची लगीं, तो मैं क्या करूँ’. काँग्रेसच्या काळात ३३ खासदार बिनविरोध निवडून आले, तेव्हा लोकशाही जिवंत होती आणि आता भाजपचे नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले, तर लोकशाही धोक्यात आली का, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला..महापालिका निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ धुळ्यात झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री तथा निवडणूक प्रभारी जयकुमार रावल, आमदार अनुप अग्रवाल, राम भदाणे, काशीराम पावरा, प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी यांच्यासह उमेदवार व नागरिक उपस्थित होते..शहर विकासाचा पॅटर्नपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांच्या विकासासाठी ५० हजार कोटींहून अधिक निधी दिला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये शहरांचा ६५ टक्के वाटा आहे. मोदी सरकारने अमृत दोन, स्मार्टसिटी आणि घरकुल योजनेच्या माध्यमातून शहरांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. .Santosh Dhuri: आमचं रक्त भगवं, पण पक्ष हिरव्यांसमोर झुकला, मनसेचा ताबा चुकीच्या हातात गेल्याचं म्हणत संतोष धुरींचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल.शहरी भागातील ३० लाख गरिबांना हक्काची पक्की घरे देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील महिला सक्षमीकरणावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की लाडक्या बहिणींना आता ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत ५० लाख महिला लखपती झाल्या असून, आगामी चार महिन्यांत आणखी ५० लाख महिलांना लखपती दीदी करीत एक कोटी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले..महाजनांचा ‘परफेक्ट’ आकडा!मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या कार्यशैलीवर मिश्किल टिप्पणी केली. गिरीश महाजन राजकारणातला आकडा एकदम ‘परफेक्ट’ लावतात. मागील निवडणुकीत त्यांनी धुळ्याचा आकडा अचूक लावला होता. आता त्यांनी केवळ धुळ्याचेच नाही, तर इतर ठिकाणचे आकडे लावूनही आम्हाला मदत करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणताच सभेत हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.