Dhule News : धुळे जिल्हा होणार 'सोलर हब'! ३०० मेगावॉटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी वीजवाहिन्यांचे जाळे पसरणार

धुळे: जिल्ह्यात हरित ऊर्जा क्षेत्राला गती देणारा ३०० मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प साकारण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मेसर्स ज्युनिपर ग्रीन जेम प्रा. लि. कंपनीतर्फे या प्रकल्पासाठी आवश्यक उच्चदाब वीज वहन प्रणाली उभारण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. या प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक, ऊर्जा व पायाभूत विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..२२० केव्ही लाइनछडवेल (ता. साक्री) येथे प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या स्विचयार्डपासून पासून (पुलिंग स्टेशन) धुळे येथील आंतरराज्य वीज प्रसारण प्रणालीच्या एकत्रीकरण केंद्रापर्यंत (आयएसटीएस पूलिंग स्टेशन) २२० केव्ही क्षमतेची उच्चदाब वीजवाहिनी उभारण्यात येणार आहे. सुमारे १२ किलोमीटर लांबीची ही वहन लाइन असेल. .यापैकी सुमारे नऊ ते दहा किलोमीटर अंतरावर दुहेरी परिपथ मनोऱ्यांवर एकेरी परिपथ वीजवाहिनी उभारली जाईल. उर्वरित दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर, आयएसटीएस पूलिंग स्टेशनच्या प्रवेशाजवळ, बहुपरिपथ मनोऱ्यांवरून एकेरी वीजवाहिनी टाकण्यात येणार आहे..अनेक गावांतून मार्गवहन प्रणाली साक्री तालुक्यातील सामोडे, मुसडी, म्हसदी (प्र. पिंपळनेर), म्हसदी जिरापूर, चिकसे, शेणपूर, गव्हाणीपाडा, देगाव, जेबापूर, दापूर, ढवलीविहीर, न्यू, झांझळे, ढोलीपाडा, ढंगाईपाडा, मैंदाणे, बोडगाव, रोहन, आमोडे, घोडाडे, भोंडगाव, किरवाडे, सुरपान, अष्टाणे, छडवेल-पखरुण, कवठे, सायने, कासारे, मल्लांजन, भडाणे आदी गावांच्या हद्दीतून जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा बळकट होतील. स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..हरकतींसाठी मुदतवहन प्रकल्पाच्या मार्ग संरेखनाचा नकाशा कंपनीच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित वहन प्रणालीबाबत कोणतीही हरकत किंवा सूचना असल्यास दोन महिन्यांच्या आत लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे..कायद्यानुसार प्रक्रियाकंपनीने विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे अर्ज करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यानुसार वीज वहन रेषा व संबंधित संयंत्र उभारणीसाठी आवश्यक अधिकार प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम १८८५ अन्वये टेलिग्राफ प्राधिकरणास असलेले अधिकारही प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल जिल्ह्यासाठी दीर्घकालीन लाभदायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.