उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : धुळे पोलिसांची यशस्वी कामगिरी; चोरट्यांकडून दुचाकी आणि दोन मोटारी जप्त

Stolen Bike and Motors Recovered in Dhule : धुळे तालुका पोलिसांनी नेर गावातील दोन तरुणांना ताब्यात घेऊन चोरीची दुचाकी आणि दोन इलेक्ट्रिक मोटारी हस्तगत करत तीन गुन्ह्यांची उकल केली.
Crime
Crime sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: नेर (ता. धुळे) गावातून दोन तरुणांना धुळे तालुका पोलिसांनी ताब्यात घेत त्यांच्याकडून चोरलेल्या दुचाकीसह पाण्याच्या दोन इलेक्ट्रिक मोटारी हस्तगत केल्या. या कारवाईमुळे तीन गुन्ह्यांची उकल झाली.

police
crime
maharashtra
Crime News
Bike
Action
Arrest
thief
Bike thief
uttar maharashtra

