Dhule Municipal Election : धुळ्यात भाजपचा 'मास्टरस्ट्रोक' यशस्वी! ३१ प्रस्थापितांना डच्चू देऊनही सत्तेचा मार्ग मोकळा

BJP’s Strategic Candidate Shuffle in Dhule : भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक बदलाचे मोठे पाऊल उचलत सलग दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक टर्म नगरसेवकपद भूषविलेल्या ३१ इच्छुकांना यंदा डच्चू दिला.
निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक बदलाचे मोठे पाऊल उचलत सलग दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक टर्म नगरसेवकपद भूषविलेल्या ३१ इच्छुकांना यंदा डच्चू दिला. अशा प्रस्थापितांची डोकेदुखी कमी करण्यासाठी पक्षाने खेळलेली ही खेळी बहुतांश प्रमाणात यशस्वी ठरल्याचे चित्र आहे.

