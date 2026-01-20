Dhule Municipal Election : धुळ्यात भाजपचा 'मास्टरस्ट्रोक' यशस्वी! ३१ प्रस्थापितांना डच्चू देऊनही सत्तेचा मार्ग मोकळा

धुळे: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक बदलाचे मोठे पाऊल उचलत सलग दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक टर्म नगरसेवकपद भूषविलेल्या ३१ इच्छुकांना यंदा डच्चू दिला. अशा प्रस्थापितांची डोकेदुखी कमी करण्यासाठी पक्षाने खेळलेली ही खेळी बहुतांश प्रमाणात यशस्वी ठरल्याचे चित्र आहे. .मात्र, पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास संपादन करून पुन्हा उमेदवारी मिळविलेल्या १९ पैकी १८ अनुभवी उमेदवारांनी विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. तरीही या विजयानंतर आता आगामी महापौर, उपमहापौर यांसह इतर प्रमुख पदांसाठी महापालिकेच्या सत्तेत प्रवेश केलेल्या भाजपच्या अनुभवी आणि नव्या चेहऱ्यांमध्ये मोठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता असेल..भाजपने यंदा अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी नाकारून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. डच्चू देण्यात आलेल्या ३२ जणांपैकी केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा काही माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी देण्यात आली. यामध्ये माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, प्रदीप कर्पे, संजय भिल आणि राजेश पवार यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे. .विशेष म्हणजे, डच्चू दिलेल्यांमध्ये काही जण आमदारकीच्या निवडणुकीसाठीही इच्छुक होते. प्रसंगी त्यांना या मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली असती, ते विजयी झाले असते, तर पुन्हा प्रमुख पदांवर त्यांना विराजमान होण्याची प्रबळ इच्छा प्रकट झाली असती. ती पुन्हा पक्षासाठी डोकेदुखी ठरली असती. त्यामुळे त्यांना संधी नाकारून पक्षाने यंदा महापालिका सत्तेतील प्रमुख पदांअंतर्गत स्पर्धा कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते..३१ जणांचा पत्ता कटपक्षाने ज्या ३१ जणांना उमेदवारी नाकारली, त्यातील अनेक जण दिग्गज पदांवर विराजमान होते. यात माजी महापौर, उपमहापौर आणि सभापतींचा समावेश आहे. यात माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, प्रदीप कर्पे, माजी सभागृह नेत्या भारती माळी, माजी उपमहापौर अनिल नागमोते, स्थायी समितीच्या माजी सभापती वालिबेन मंडोरे, महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती कशिश उदासी व निशा पाटील, इतर सदस्य वंदना थोरात, हर्षकुमार रेलन, सुमनबाई वाघ, विमलबाई पाटील, पुष्पा बोरसे, कांतिलाल दाळवाले, आरती पवार, निंबाबाई भिल, रावसाहेब पाटील, विजय जाधव, संजय भिल, स्नेहल जाधव, वैशाली वराडे, लक्ष्मी बागूल, शकुंतला जाधव, मंगला पाटील, बन्सीलाल जाधव, योगिता बागूल, रेखा सोनवणे, संतोष खताळ, वंदना मराठे, दगडू बागूल, सुरेखा भागवत, राजेश पवार यांचा समावेश होतो..अनुभवाची शिदोरी कामीज्या १९ उमेदवारांनी आपल्या कार्याचा रेटा आणि राजकीय वजन वापरून पुन्हा उमेदवारी मिळविली होती, त्यातील १८ जणांनी दणदणीत विजय मिळवला. केवळ शीतलकुमार नवले यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. विजयी झालेल्या १८ जणांमध्ये तीन माजी महापौर (महिला), तीन माजी उपमहापौर (एक महिला), एक माजी महिला व बालकल्याण सभापती आणि तीन स्थायी समिती सभापतींचा समावेश असल्याने, आता सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे द्यायच्या, असा पेच पक्षासमोर निर्माण होऊ शकतो. पुन्हा विजयी झालेल्या अनुभवी चेहऱ्यांमध्ये वंदना भामरे, रंगनाथ ठाकरे, सुनील (नंदू) सोनार, सुभाष जगताप, नागसेन बोरसे, प्रतिभा चौधरी, ज्योत्स्ना पाटील, भगवान गवळी, कमलेश देवरे, सुनील बैसाणे, किरण कुलेवार, कल्पना महाले, देवेंद्र सोनार, कल्याणी अंपळकर, संजय जाधव, अमोल मासुळे, सुरेखा उगले, सारिका अग्रवाल आणि जयश्री अहिरराव यांचा समावेश आहे..Kolhapur Mahapalika हातातून गेली तरी Satej Patil एक डाव राखून, Dhananjay Mahadik धप्पा देण्याच्या तयारीत | Sakal News.बंडखोरीचा फटका नाहीउमेदवारी नाकारल्याने भाजपमधील काही इच्छुकांनी पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारला. यात प्रामुख्याने निशा पाटील, कांतिलाल दाळवाले आणि महिला मोर्चाच्या माजी शहर-जिल्हाध्यक्षा आरती पवार व इतर काहींनी भाजपला सोडचिठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि निवडणूक लढवली. निवडणुकीत काही प्रमाणात झालेल्या बंडखोरीचा भाजपच्या गणितांवर काहीही परिणाम झाला नसल्याचे निकालाने दर्शविले आहे..दृष्टिक्षेपातभाजपकडून ३१ इच्छुकांना डच्चूपदांसाठी स्पर्धा कमी करण्याचा प्रयत्नआमदारकीची इच्छा असलेले दूर सारले१९ पैकी १८ अनुभवी उमेदवार विजयी१८ जणांचा स्ट्राइक रेट ९० टक्क्यांहून अधिकमाजी महापौरांसह १० माजी पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा एन्ट्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.