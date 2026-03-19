उत्तर महाराष्ट्र
Dhule News : धुळे जिल्हा परिषद हादरली! लाचखोर कार्यालयीन अधीक्षकाला ३ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा
Government Officer Convicted in Dhule Bribery Case : धुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तत्कालीन प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक पंकज पाटील याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
धुळे: येथील जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील तत्कालीन प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक पंकज विक्रम पाटील याला लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले. या गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने त्याला तीन वर्षे सक्त मजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.