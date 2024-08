Dhule Agriculture News: कापडणे परिसरात फ्लॉवरचे क्षेत्र वाढतेच! मुबलक रोपांमुळे स्वस्तात उपलब्ध; शहादा, सुरतच्या बाजारात मागणी

Prakash Patil's field during harvesting of plant for flower cultivation by women laborers & flower cultivation in progress esakal

सकाळ वृत्तसेवा कापडणे : परिसरात भाजीपाल्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. सध्या फ्लॉवरची लागवड सुरू आहे. फ्लॉवरची रोपे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने कमी भावात अधिक रोपे मिळत आहेत. शेतकऱ्यांचा फ्लॉवर लागवडीकडे कल वाढला आहे. शहादा व सुरतच्या बाजारात फ्लॉवरला अधिक मागणी असते. एकरभर शेतातून दीड ते दोन लाखांचे उत्पादन अपेक्षित असते. (cauliflower area increases in kapadne area)