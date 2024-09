Dhule Crime News : 5 तासांतच चोरटा ताब्यात; चाळीसगाव रोड पोलिस पथकाची कामगिरी

Hrishikesh Reddy, Jeevan Borse and the team present during the inspection of the material in the wire theft case. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied धुळे : चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या चोरीच्या घटनेचा पोलिस पथकाने अवघ्या पाच तासांत छडा लावला. या घटनेत अल्पवयीन मुलगा चोरी असल्याचे समोर आले. त्याच्याकडून दुचाकीसह ८५ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला. चोरट्याने रात्री भंगारासंबंधी दुकानाचा पत्रा उचकटून ३५ हजार किमतीची ५० किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारेचे डाग नेले. या प्रकरणी दुकानदार अब्दुल रऊफ जहांगीर शाह यांनी चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. (Chalisgaon road police team arresting thief within 5 hours ) Loading content, please wait...