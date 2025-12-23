Dhule News : धुळे प्रशासनाचा धडाका! दोन वर्षांत रोखले ५७ बालविवाह; अनिष्ट प्रथेविरोधात कडक पावले

धुळे: लग्नाचे सनई-चौघडे वाजत असतानाच जिल्ह्यात बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या अनिष्ट प्रथेविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत गेल्या दोन वर्षांत ५७ बालविवाह थांबविण्यात यश मिळवले आहे. तर बालविवाह लावल्याने धुळे तालुक्यात दोन, तर शहरात एक गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला आहे. .जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चारही तालुक्यांमध्ये १ एप्रिल २०२४ ते १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि ‘चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८’ ने ही धडक कारवाई केली. ग्रामीण भागासह शहरी भागातही छुप्या पद्धतीने होणाऱ्या बालविवाहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता विशेष पथके तैनात केली आहेत. २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची जिल्ह्यात आता अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत आहे..धोकादायक मातृत्वबालविवाहाचे परिणाम केवळ सामाजिक नसून ते गंभीर आरोग्यविषयक संकटांना निमंत्रण देणारे आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता येण्यापूर्वीच मुलींवर लादलेल्या मातृत्वामुळे माता मृत्यूचा धोका वाढतो. तसेच, अशा विवाहांमधून जन्माला येणारी बालके कुपोषणाच्या चक्रव्यूहात अडकतात. यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासावर आणि मानवी निर्देशांकावर विपरीत परिणाम होत असल्याने ही अनिष्ट प्रथा रोखणे काळाची गरज बनली आहे..यंत्रणेवर जबाबदारीबालविवाह रोखण्याची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले आहे. ग्रामीण भागात ग्रामविकास अधिकारी ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कार्यरत असून, त्यांना अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर आणि स्थानिक पोलिसांची जोड लाभली आहे. नागरी भागासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका आणि मुख्यसेविका यांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व घटकांना बालविवाह प्रतिबंधासाठी नव्याने तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे..Kolhapur Cricuit Bench : ग्रोबझ फसवणूक प्रकरणात तपासावर न्यायालय नाराज; माजी एसपी बलकवडे यांना प्रतिज्ञापत्राचे आदेश .नागरिकांचा सहभाग आवश्यकबालविवाह ही एक सामाजिक विकृती असून, ती रोखण्यासाठी केवळ शासन यंत्रणा पुरेशी नाही, तर नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. आपल्या गावात, परिसरात किंवा शहरात कुठेही बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने प्रशासनाला कळवावे..तक्रार करण्यासाठी जिल्ह्याचा ‘चाइल्ड हेल्प लाइन कक्ष’ २४ तास कार्यरत आहे. नागरिक १०९८ किंवा ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर थेट संपर्क साधू शकतात. याशिवाय जवळचे पोलिस ठाणे, ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती, बालकल्याण समिती किंवा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातही तक्रार नोंदवता येते. तक्रार करणाऱ्या नागरिकाचे नाव यात पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.