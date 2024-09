Dhule Crime News : इलेक्ट्रिक मोटार चोरटा पोलिसांकडून अटकेत; पथकाकडून 20 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

A team of the city police station was present during the interrogation along with the electric car thief. esakal

Dhule Crime News : शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने इलेक्ट्रिक मोटार चोरट्याला अटक करत काही तासांतच या गुन्ह्याचा छडा लावला. त्याच्याकडून वीस हजारांच्या पाच मोटारी हस्तगत केल्या. शहरातील गणेश रमेश कार्लेकर (रा. प्लॉट क्रमांक ३०, राजरत्न कॉलनी, साक्री रोड) यांच्या घराच्या पोर्चमधून चोरट्याने पाण्याची वीज मोटार लंपास केली. ५ सप्टेंबरला रात्री ही चोरी झाली. कार्लेकर यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.