Dhule Crime : धुळे जिल्ह्यात 6 पिस्टल, 16 तलवारी जप्त; ऑपरेशन ऑल आऊटमध्ये विविध हत्यारे, दारूसाठा हस्तगत

Shrikant Dhiware, Kishore Kale, Shriram Pawar and other officers and employees were present during the inspection of seized weapons and other items in the all-out operation at the office of the Superintendent of Police. esakal

Copied Dhule Crime : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळपासून बुधवारी (ता. २३) पहाटे तीनपर्यंत नाकाबंदीसह 'ऑल आउट ऑपरेशन' राबविण्यात आले. त्यात मॅग्झीनसह सहा पिस्टल, आठ जिवंत काडतुसे आणि १६ तलवारी जप्त करण्यात आल्या. तसेच १७ फरार आरोपींना गजाआड केले. शिवाय १८ लाख किमतीची विदेशी दारू, गांजा, गुटखा जप्त करताना गावठी हातभट्टी अड्ड्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे गुन्हेगारी वर्तुळाचे धाबे दणाणले आहे. (6 pistols 16 swords seized in district)