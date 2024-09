Dhule Crime News : संशयिताला 86 हजारांच्या मुद्देमालासह अटक; घरफोडीचे प्रकरण

Police officers and team present during the inspection of the subject material along with the arrested suspect in the burglary case. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied धुळे ः शहरातील रामदेवबाबानगरात घरफोडी करणाऱ्या चोरट्याला एलसीबीच्या पथकाने ८६ हजारांच्या मुद्देमालासह अटक केली. विजय मुरलीधर सिसयाल (रा. रामदेवबाबानगर, धुळे) यांचे घर चोरट्यांनी १९ ऑगस्टला फोडले होते. याबाबत आझादनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्ह्याचा समांतर तपास एलसीबीकडून सुरू असताना संशयित मिनाज मोहम्मद रमजान अन्सारी (वय २५, रा. तिरंगा चौक, ऐंशी फुटी रोड, धुळे) याने चोरी केल्याची माहिती एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांना मिळाली. (Suspect arrested with Rs 86 thousand in burglary case ) Loading content, please wait...