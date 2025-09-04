Dhule News : धुळ्यात पीकविम्याला शेतकऱ्यांची पाठ! 'एक रुपया' योजना बंद झाल्याने प्रतिसाद घटला

धुळे: शेतकऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक कवच ठरणाऱ्या पीकविम्याला यंदा जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्ह्यातील सुमारे पावणेतीन लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ८४ हजार १७५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आहे. यातून ७५ हजार ९४ हेक्टर क्षेत्राचेच संरक्षण झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल तीनपट घटले आहे..जिल्ह्यात १ जुलैपासून विमा उतरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सुरवातीला ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली. ती पुढे वाढवून १४ ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. ३१ जुलैपर्यंत फक्त ३१ हजार ४०३ शेतकऱ्यांनीच प्रस्ताव दाखल केले होते. मुदतवाढीनंतरही फारसा फरक पडला नाही. जिल्ह्यात सर्वात कमी शिरपूर तालुक्यातील सात हजार ३४८ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला..गेल्या वर्षी प्रतिसादजिल्ह्यात २०२४ मध्ये तब्बल दोन लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी पीकविमा उतरविला होता. यंदा हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, यंदा ही योजना नसल्याने शेतकऱ्यांना अर्जासाठी एक हजार ते एक हजार २०० रुपये खर्च करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक शेतकरी विमा काढण्यास उदासीन राहिले..आपत्तीचे संकट कायमपावसाचा असमतोल, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट किंवा कीडरोग यांचा धोका शेतकऱ्यांसमोर आहे. विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार असली, तरी विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळणार नाही. त्यामुळे येत्या काळात अनेक शेतकरी मोठ्या संकटाला सामोरे जाऊ शकतात..Agriculture News : शेतकरी हवालदिल! कोबीला भाव मिळेना; उत्पादन खर्चही निघणे मुश्किल.योजनेतील सहभागात मोठी घसरणपीकविमा योजनेत शासनाने केलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. पूर्वी पीकविमा योजना फक्त एक रुपयात राबवली जात होती. यंदा शेतकऱ्यांना स्वतःचा विमा हप्ता भरावा लागत आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकरी विमा घेण्यास असमर्थ ठरत आहेत. योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग घटण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. त्यात पावसात मोठा खंड पडून होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई बंद, अतिवृष्टीच्या नुकसानीवर पंचनाम्यावर आधारित भरपाई बंद, पीक कापणीच्या वेळी नुकसान झाल्यासही भरपाई बंद, फक्त अंतिम भरपाईसाठीच नुकसानभरपाई मर्यादित आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईचीही निश्चितता नाही, अशी कारणे पुढे केली जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.