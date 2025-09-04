उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात पीकविम्याला शेतकऱ्यांची पाठ! 'एक रुपया' योजना बंद झाल्याने प्रतिसाद घटला

Drop in Crop Insurance Coverage in Dhule District : जिल्ह्यातील सुमारे पावणेतीन लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ८४ हजार १७५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आहे. यातून ७५ हजार ९४ हेक्टर क्षेत्राचेच संरक्षण झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल तीनपट घटले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
