Dhule Vidhan Sabha Election 2024 : धुळे जिल्ह्यात बंडखोरांकडून आव्हान उभे; पाचही मतदारसंघांत मतविभाजनाचे डावपेच

Dhule Vidhan Sabha Election 2024 : विधानसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांतील महत्त्वाकांक्षी इच्छुकांनी सोमवारी (ता. ४) माघार न घेतल्याने त्यांच्या रूपाने बंडखोरीचे प्रस्थापितांपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. परिणामी, पाचही मतदारसंघांत महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून मतविभाजनाचे डावपेच अमलात आणले जात असले तरी ते नेमके कुणाच्या पथ्यावर पडतात हा औत्सुक्याचा विषय आहे. त्यात यंदाच्या निवडणुकीत प्रस्थापित उमेदवारांचा कस लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे. जिल्ह्यात धुळे शहर, धुळे ग्रामीण, शिंदखेडा मतदारसंघ हे खुले, तर साक्री आणि शिरपूर मतदारसंघ आदिवासी संवर्गासाठी राखीव आहेत. (Dhule district challenge from rebels is tactics of vote division in all five constituencies )