Dhule News : जिल्ह्यास 35 लाख टन चारा मिळणार; पशुसंवर्धन विभागातर्फे उपाययोजना

Dhule News : गेल्या वर्षीचा अत्यल्प पाऊस, खरीप हंगामात अत्यल्प उत्पन्न आदींचा परिणाम चाऱ्यावर झाला. मात्र, पशुसंवर्धन विभागातर्फे शेतकऱ्यांना वितरित चारा बियाण्यांमुळे जिल्ह्यात कोरडा व हिरवा असा एकूण ३५ लाख ६९ हजार टन चारा उपलब्ध होणार आहे. तो एप्रिलपर्यंत पुरू शकतो, अशी माहिती विभागाने दिली.

जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा, मुरघास याची कोणीही इतर जिल्ह्यात वाहतूक करू नये, असा आदेश जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी यापूर्वीच दिला आहे. (dhule district will get 35 lakh tonnes of fodder Measures taken by Animal Husbandry Department news)