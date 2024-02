Dhule News : 6 लाख 60 हजार मुलांना जंतनाशक गोळ्या; 13 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय जंतनाशक दिन मोहीम

Dhule News : जिल्ह्यात १३ फेब्रुवारी २०२४ ला राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे आरोग्य विभागाने सूक्ष्म नियोजन करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला जंतनाशकाची गोळी देऊन मोहीम प्रभावीपणे राबवावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिल्या. मोहिमेत जिल्ह्यात १ ते १९ वर्षे वयोगटातील सहा लाख ६० हजार २१४ मुला-मुलींना जंतनाशक गोळ्या देण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त जिल्हा कार्यबल समितीची बैठक झाली. (on 13 February 2024 campaign conducted in district by giving deworming pills to children dhule news)