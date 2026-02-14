Dhule News : धुळ्यात डॉक्टरवर प्राणघातक हल्ला; संतापलेल्या डॉक्टरांचे 'आयएमए'च्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन!

धुळे: येथील फाशीपूल परिसरातील साई सुंदर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. सुशीलकुमार नवसारे यांच्यावर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी गुरुवारी (ता. १२) दुपारी प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेत डॉक्टरांचा गळा दाबून त्यांना ठार करण्याचा प्रयत्न झाला असून, त्यांच्या डोळ्याला गंभीर इजा झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आएमए) शुक्रवारी (ता. १३) आंदोलन केले. सदस्य डॉक्टरांनी पोलिस प्रशासनाकडे संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली..नेमकी घटना काय?एका तरुणीची प्रकृती खालावल्याने तिला डॉ. नवसारे (वय ४३) यांच्याकडे उपचारासाठी आणण्यात आले होते. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करून तिला पुढील उपचारासाठी सेवा हॉस्पिटल येथे नेण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, संबंधित तरुणीच्या मृत्यूला डॉक्टर कारणीभूत असल्याचा चुकीचा संशय घेऊन संशयित समाधान पाटील (रा. मोहाडी, उपनगर) याने दोन अनोळखी साथीदारांसह हॉस्पिटलमध्ये शिरून धुडगूस घातल्याचे `आयएमए`तर्फे सांगण्यात येते. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीवरून तपासाची कार्यवाही होत आहे..ठार करण्याचा प्रयत्नसंशयितांनी केबिनचा दरवाजा लाथेने तोडून आत प्रवेश केला. समाधान पाटील याने डॉ. नवसारे यांच्या कानशिलात मारली, तर त्याच्या साथीदाराने डॉक्टरांचा गळा दाबून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. संशयितांनी डॉक्टरांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन ओरबाडून नेली आणि चाकू सदृश वस्तूने वार करण्याचा प्रयत्न केला. हॉस्पिटलमधील नर्स आणि कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनाही शिवीगाळ करत मारहाण करण्यात आली..`आयएमए`चे आंदोलनया प्रकरणी धुळे शहर पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. `आयएमए`चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडेकर, जिल्हाध्यक्ष डॉ. मनीष जाखेटे आणि सचिव डॉ. योगेश ठाकरे यांच्या नेतृत्वात डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने पोलिसांना निवेदन देऊन संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. यात डॉ. नवसारे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी, अशीही मागणी आहे..न्यायालयीन कोठडीतधुळे शहर पोलिस ठाण्यात एका मुख्य संशयितासह दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यावर मुख्य संशयिताला अटक करण्यात आली. त्याची जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी कामकाजानंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. संशयित गुरुवारी दुपारी दोनच्या रुग्णालयात शिरले. संशयिताच्या १८ वर्षीय मुलीवर डॉ. नवसारे यांनी गेल्या महिन्यात (१४ जानेवारी) उपचार केले होते. .Mhada: मुंबईत घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी! म्हाडा ५००० घरांसाठी लॉटरी काढणार; पण कधी? तारीख आली समोर.मात्र, ते उपचार चुकीचे झाल्याचा संशय मनात धरून संशयितांनी वाद घालण्यास सुरुवात केली. संशयितांनी डॉक्टरांना अपमानित केले. या हल्ल्यानंतर डॉ. नवसारे यांनी फिर्याद दिली. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपअधीक्षक तथा प्रभारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी विश्वजीत जाधव तपास करीत आहेत..जिल्ह्यात वैद्यकीय व्यावसायिकांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता ‘आयएमए’कडून व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकडून कारवाई होत असली, तरी अशा घटना थांबत नसल्याची खंत आहे. यापुढे डॉक्टरांवरील हल्ले खपवून घेतले जाणार नाहीत. अन्यथा, आंदोलनाची धार आणखी तीव्र केली जाईल.- डॉ. रवी वानखेडकर, धुळे, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ‘आयएमए’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.