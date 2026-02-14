उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात डॉक्टरवर प्राणघातक हल्ला; संतापलेल्या डॉक्टरांचे 'आयएमए'च्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन!

Life-Threatening Attack on Dr. Sushilkumar Navsare in Dhule : डॉ. सुशीलकुमार नवसारे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करत संशयितांवर 'डॉक्टर संरक्षण कायद्या' अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
धुळे: येथील फाशीपूल परिसरातील साई सुंदर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. सुशीलकुमार नवसारे यांच्यावर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी गुरुवारी (ता. १२) दुपारी प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेत डॉक्टरांचा गळा दाबून त्यांना ठार करण्याचा प्रयत्न झाला असून, त्यांच्या डोळ्याला गंभीर इजा झाल्याचा आरोप आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आएमए) शुक्रवारी (ता. १३) आंदोलन केले. सदस्य डॉक्टरांनी पोलिस प्रशासनाकडे संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

