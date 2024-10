Dhule Vidhan Sabha Code of Conduct : आचारसंहितेमुळे फलकबाजीला लगाम; घुसमटलेले रस्ते, चौक काही दिवसांसाठी मोकळे

धुळे : विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिका प्रशासनाकडून शहर व परिसरात ठिकठिकाणी लावलेले राजकीय फलक काढण्यात आले. देवपूरमध्ये ५०, पेठ विभागात ६०, साक्री रोड परिसरात ३०, चाळीसगाव रोड परिसरात २० तसेच मालेगाव रोड परिसरातील सुमारे २५ फलक हटविण्यात आले. या फलकांमुळे घुसमटलेले शहरातील रस्ते, चौक काही दिवस का होईना मोकळे दिसणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. (Due to code of conduct roads where hoarding has been curbed are free for few days in city )