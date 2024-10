Dhule Heavy Rain Crop Damage : परतीच्या पावसाने कांदा रोपावर संक्रांत; कांदा लागवडीवर होणार परिणाम

Onion plant in the field of Dagdu Chabulal Deore in Aengde Shiwar waiting for the return of rains. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









म्हसदी : मुबलक पाणीही आहे. सध्या भाव देखील आहे. पण, उत्पादन घेणे अवघड झाल्याची स्थिती लाल कांद्याची होणार आहे. साक्री तालुक्यात परतीच्या पावसाने कांदा रोपांवर संक्रांत आणली आहे. जास्तीच्या पावसाने महागडे बियाणे घेऊन लागवडीसाठी तयार झालेली रोपे पाण्यात सडली आहेत. दगडी वजन, यंदा प्रथमच बऱ्यापैकी दर मिळणाऱ्या कांदा उत्पादनापासून बळीराजा वंचित राहणार आहे.