Dhule News : शेतरस्त्यांवरील वादांना निर्णायक पूर्णविराम! तहसीलदारांच्या आदेशाची ७ दिवसांत अंमलबजावणी बंधनकारक

धुळे: शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील वादांना आता प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक हातभार लागणार आहे. तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची केवळ नोंद करून प्रकरण थंडबस्त्यात टाकण्याची प्रथा महसूल विभागाने मोडीत काढली. या आदेशानंतर सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती या यंत्रणेतील सूत्रांनी दिली. .यंत्रणेला यापुढे तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची नुसती नोंद ठेऊन प्रकरण बंद करता येणार नाही. सात दिवसांच्या आत रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून किंवा वहिवाट मोकळी करून शेतकऱ्याला हक्काचा रस्ता देणे आवश्यक आहे. या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे पुरावे सादर केल्याशिवाय प्रकरण पूर्ण झाल्याचे गृहित धरले जाणार नाही..जिओ-टॅग छायाचित्रेअंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत स्थळपाहणी, पंचनामा आणि जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे बंधनकारक आहे. संबंधित महसूल अधिकार्याने स्वतः घटनास्थळी जाऊन कारवाई करावी लागेल. जिओ-टॅगिंगमुळे छायाचित्रांमध्ये वेळ, तारीख आणि नेमके स्थान आपोआप नोंदवले जाते. त्यामुळे कारवाईची खात्री आणि पारदर्शकता वाढेल..दस्तऐवजीकरणावर भरप्रत्येक प्रकरणाचे सविस्तर दस्तऐवजीकरण करणे आता अनिवार्य आहे. हे दस्तऐवज भविष्यातील कोणत्याही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय वादात पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकतात. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण प्रक्रिया नोंदीसह पार पडल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल..शेतकऱ्यांना हक्काचा रस्ताशेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पोहोचण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता देणे आवश्यक आहे. हा रस्ता शेतीमाल वाहतुकीसाठी, ट्रॅक्टर व औजारे नेण्यासाठी पुरेसा असावा. रस्ता अडविणारे अतिक्रमण त्वरित हटवून शेतकर्यांना मोकळा मार्ग उपलब्ध करून देणे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे..पारदर्शकतेची चौकटमहसूल विभागाच्या निर्णयामुळे तहसीलदारांच्या आदेशाला प्रत्यक्ष परिणामकारकता मिळणार आहे. पूर्वी अनेकदा अधिकारी प्रकरणाची नोंद न करता प्रकरण बंद दाखवत असत. आता जिओ-टॅग फोटो आणि पंचनामा नसल्यास प्रकरण बंद करता येणार नाही. ही पारदर्शक प्रक्रिया गैरप्रकारांना आळा घालेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कासाठी सरकारी पाठबळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे..कामकाज अधिक उत्तरदायीया निर्णयामुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक उत्तरदायी होणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी केल्यास शेतकरी-प्रशासन यांच्यातील विश्वास वाढेल. पारदर्शकता, डिजिटल पुरावे आणि निश्चित मुदतीमुळे शेतरस्त्यांच्या वादात दीर्घकाळापासून चालत आलेली विलंबाची साखळी अखेर तुटण्याची शक्यता आहे..