Dhule News : धुळे ग्रामीणला मोठा दिलासा! अतिवृष्टीग्रस्त १६ हजार शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी १० हजारांचे विशेष पॅकेज मंजूर

कापडणे: धुळे ग्रामीणमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीने शेतकरी बाधित झाले आहेत. यात बोरकुंड व मोघण मंडलातील अतिवृष्टीचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. आता अतिरिक्त मदतीसाठी विशेष मदत पॅकेजचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. .यासाठी रब्बी हंगामातील बियाणे व इतर कामांसाठी प्रतिशेतकरी तसेच प्रतिहेक्टरी दहा हजारांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे धुळे ग्रामीणमधील १६ हजार ४२९ शेतकऱ्यांचा समावेश झाला आहे. यासाठी अकरा कोटी ६१ लाख ८२ हजार इतक्या रकमेला मंजुरी मिळाली आहे..आमदार भदाणे यांनी सांगितले, की सप्टेंबरमध्ये धुळे ग्रामीणमधील बोरकुंड व मोघण मंडलातील मोघण, नाणे, सिताणे, मांडळ, नंदाळे, होरपाडे व कुळथे, चांदे, बोरकुंड, विंचूर, दोंदवड, तरवाडे, मोरदड, मोरदड तांडा आदी गावांतील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रत्येक शेतकरी बाधीत झाला..त्या वेळी तत्काळ पंचनामे करण्यासाठी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार रावल, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, महसूलमंत्री आदींकडे वास्तव परिस्थिती लक्षात आणून दिली. या दोन्ही मंडलांचा अतिवष्टीग्रस्तांमध्ये समावेश झाला. शासनाकडून नुकसान भरपाई देखील टप्प्याटप्प्याने डीबीटी प्रणालीद्वारे मिळत आहे..बियाण्यांसाठी विशेष पॅकेजअतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान, शेतजमिन खरडून जाणे, मनुष्य व पशुहानी, घरातील वस्तू वा साहित्याचे नुकसान आदींसाठी विशेष पॅकेज जाहिर झाले आहे. विशेष मदत पॅकेजअंतर्गत प्रतिहेक्टरी दहा हजारांची मदत मिळणार आहे. यात शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाकरीता बियाणे व इतर आनुषंगिक बाबींकरीता मदत होणार आहे..हातात पुजेची टोपली अन् मदतीसाठी महिलांच्या किंचाळ्या...वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील चेंगराचेंगरीचा थरारक VIDEO समोर.शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच तत्परआमदार भदाणे म्हणाले, शेतकऱ्यांना विविध आपत्तींना तोंड द्यावे लागत असते. त्यांना अधिक मदत मिळवून देण्यासाठी नेहमीच तत्पर आहे. शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या विविध अडचणी मांडत असतो. शेतकऱ्यांसाठी रब्बीच्या मदतीसाठी प्रयत्नशिल होतो. त्यातही यश आले आहे. शेतकऱ्यांना चांगल्यापैकी मदत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.