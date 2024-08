Dhule: निजामपूर हद्दीत कॉपर केबल चोरणारी टोळी अटकेत! 2 गुन्हे उघडीस, मुद्देमाल हस्तगत; LCBसह निजामपूर पोलिसांची संयुक्त कारवाई

A police team present during the investigation along with the copper cable theft gang esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied धुळे : सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या परिसरातून कॉपर केबल चोरणाऱ्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखा व निजामपूर (ता. साक्री) पोलिसांच्या पथकाने छडा लावला. टोळीतील पाच संशयितांना अटक केली. त्यांच्याकडून एक लाख २९ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. दोन फरारींचा शोध सुरू आहे. या कारवाईद्वारे दोन गुन्हे उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आले. (gang of copper cable thieves arrested in Nizampur) Loading content, please wait...