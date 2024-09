Dhule Ganesh Visarjan 2024: गणरायाला निरोपासाठी शासकीय यंत्रणाही सज्ज; पांझराकाठी 11 ठिकाणी मूर्ती विसर्जनाची सोय

धुळे : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या दहा दिवसांपासून गणेशोत्सवाच्या उत्साह आणि धामधुमीनंतर मंगळवारी (ता. १७) अनंत चतुर्दशीला श्रीगणरायाला भक्तिभावाने निरोपासाठीही भाविकांची उत्सुकता शिगेला आहे. शहरात श्रीगणरायाच्या विसर्जन मिरवणुका व मूर्ती विसर्जनाच्या अनुषंगाने महापालिकाही सज्ज आहे. त्यासाठी सुमारे पावणेतीनशे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी पांझरा नदीकाठी ११ ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. श्रीगणरायाचे ७ सप्टेंबरला आगमन झाले. (government system is also ready to bid farewell to Ganaraya)