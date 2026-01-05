Dhule News : धुळे पोलीस ठाण्यासमोर शीख बांधवांचा ठिय्या! बाबा धीरजसिंग हत्याप्रकरणी संशयिताच्या चौकशीची मागणी

धुळे: शहरातील गुरुद्वारामध्ये गुरुद्वाराचे प्रबंधक बाबा धीरजसिंग यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांचा १० डिसेंबरला मुंबई येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही संशयितांची योग्य चौकशी होत नसल्याचा आरोप करत शीख बांधवांनी रविवारी (ता. ४) शहर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले..बाबा धीरजसिंग यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांचे नातेवाईक तसेच, काही शीख बांधवांनी बाबांचे शिष्य रणबीर सिंग यांचे नाव संशयित म्हणून पुढे केले आहे. याबाबत बाबांचे बंधू व सध्या गुरुद्वाराचे प्रबंधक असलेले बाबा दारासिंग यांनी अनेक वेळा पोलिस प्रशासनाला निवेदने देऊन रणबीर सिंग यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र पोलिसांकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. .दरम्यान सोमवारी (ता. ५) शीख समाजातर्फे गुरु गोविंद सिंग यांच्या जयंतीनिमित्त प्रकाश पर्व साजरे करण्यात येते. त्याच्या तयारीसाठी रविवारी शीख बांधव गुरुद्वारात गेले असता रणबीर सिंग यांनी गुरुद्वाराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप लावून घेतल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे सेवक तसेच बाबा दारासिंग यांनाही गुरुद्वारात प्रवेश नाकारण्यात आला..Nagpur News : २५ वर्षांचा काळा हिशेब, ६,३८१ शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त.या प्रकाराबाबत तक्रार देण्यासाठी शीखबांधव शहर पोलिस ठाण्यात गेले असता पोलिसांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे संतप्त शीख बांधवांनी शहर पोलिस ठाण्याच्या बाहेर निदर्शने करत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. .यात गुरुद्वाराचे प्रबंधक बाबा दारासिंग, पंजाब येथील भूपेंद्रसिंग, सतनाम सिंग सहानी, दर्शन सिंग भाटिया, संदीपसिंग सैनी, मनदीप सिंग अरोरा, बिट्टू सिंग कराड, भोला सिंग, राजूसिंग सिंधी, अरविंदर कौर, सुदेश कौर, जस्मित कौर, बाबा धीरसिंग यांच्या भगिनी दर्शनजीत कौर, सुखविंदर कौर तसेच भाजपचे प्रवीण अग्रवाल, विकी परदेशी आदी सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.