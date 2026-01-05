उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे पोलीस ठाण्यासमोर शीख बांधवांचा ठिय्या! बाबा धीरजसिंग हत्याप्रकरणी संशयिताच्या चौकशीची मागणी

Sikh Community Protests Over Gurdwara Manager’s Murder in Dhule : गुरुद्वाराचे प्रबंधक बाबा धीरजसिंग यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांचा १० डिसेंबरला मुंबई येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही संशयितांची योग्य चौकशी होत नसल्याचा आरोप करत शीख बांधवांनी रविवारी शहर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
Sikh Community Protests

Sikh Community Protests

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: शहरातील गुरुद्वारामध्ये गुरुद्वाराचे प्रबंधक बाबा धीरजसिंग यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांचा १० डिसेंबरला मुंबई येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरही संशयितांची योग्य चौकशी होत नसल्याचा आरोप करत शीख बांधवांनी रविवारी (ता. ४) शहर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

Loading content, please wait...
Dhule
murder
maharashtra
murder case
Protest
community
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com