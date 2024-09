Dhule Crime News : विक्रीसाठी येणारा गुटखा जप्त; सांगवी पोलिसांची हाडाखेड तपासणी नाक्यावर कारवाई

Police inspector Jaipal Here and colleagues along with the seized gutkha. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Dhule Crime News : मध्यप्रदेशातून धुळ्याकडे निघालेल्या ट्रेलरमधून सांगवी पोलिसांनी सुमारे १२ लाख रुपये किंमतीचा गुटखा आणि तंबाखू जप्त केली. ही कारवाई ३० ऑगस्टला रात्री पावणेबाराला हाडाखेड (ता. शिरपूर) येथील सीमा तपासणी नाक्यावर करण्यात आली. चालकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. सांगवी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक जयपाल हिरे यांना गुटख्याच्या तस्करीबाबत माहिती मिळाली होती. (Gutkha seized for sale Sangvi police action at Hadakhed checkpoint ) Loading content, please wait...