उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात शस्त्रास्त्रांचा साठा जप्त! गुरुद्वारा परिसरात पोलिसांची धडक कारवाई, एक अटकेत

Illegal Firearms Seized from Gurudwara Area in Dhule : एका निवासस्थानातून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि रायफल ताब्यात घेण्यात आले असून, या प्रकरणातील ३६ वर्षीय संशयित पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
Illegal Arms Seizure

Illegal Arms Seizure

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: शहरातील गुरुद्वारा परिसरातील एका निवासस्थानातून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि रायफल ताब्यात घेण्यात आले असून, या प्रकरणातील ३६ वर्षीय संशयित पोलिसांच्या ताब्यात आहे. शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने सदर कारवाई केली असून, या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
police
maharashtra
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.