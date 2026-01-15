Dhule News : धुळ्यात शस्त्रास्त्रांचा साठा जप्त! गुरुद्वारा परिसरात पोलिसांची धडक कारवाई, एक अटकेत

धुळे: शहरातील गुरुद्वारा परिसरातील एका निवासस्थानातून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि रायफल ताब्यात घेण्यात आले असून, या प्रकरणातील ३६ वर्षीय संशयित पोलिसांच्या ताब्यात आहे. शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने सदर कारवाई केली असून, या कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे..काही दिवसांपूर्वी शहर पोलिस ठाण्यात भारतीय हत्यार कायद्याच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील ताब्यातील संशयित रणवीरसिंग सुखदेवसिंग खालसा (वय ३६, रा. गुरुद्वारा, गुरुनानक साहेब, मुंबई- आग्रा रोड, धुळे; मूळ रा. १० डीडब्लूएम, तहसील रावतसर, जि. हनुमानगड, राजस्थान) याच्या गुरुद्वारा परिसरातील निवासस्थानातून पोलिसांनी जिवंत काडतुसे व मॅगझिन जप्त केली होती. पोलिस निरीक्षक दिपक पाटील यांच्या आदेशान्वये उपनिरीक्षक समाधान सोळंखे यांनी संशयिताची कसून चौकशी केली असता त्याच्याकडून अधिकचा शस्त्रसाठा मिळून आला..या कारवाईत पोलिसांनी पाच लाख सात हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यात चार लाख रुपये किमतीचे ‘मल्होत्रासोन्स डिफेन्स एमएसडी गार्डियन १९११ कॅलिब्रे ४५’ असे नाव असलेले काळ्या रंगाचे एक पिस्तूल, पाच हजार रुपये किमतीचे स्टीलचे रिकामे मॅगझिन, एक लाख रुपये किमतीची ३१५ स्पोर्ट्स रायफल (काळ्या रंगाचे लोखंडी बॅरल व तपकिरी रंगाची बॉडी व बट असलेली) आणि दोन हजार रुपये किमतीचे एक काळ्या रंगाचे लोखंडी रिकामे मॅगझिन आढळून आले..Textile Industry : कडेगाव औद्योगिक वसाहतीला घरघर! पाच वर्षांत ९५% वस्त्रोद्योग बंद, विकासाला ब्रेक.सदर कारवाई पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार उपासे, पोलिस निरीक्षक पाटील यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक समाधान सोळंखे व शोध पथकातील अंमलदारांनी केली. या प्रकरणाचा तपास उपनिरीक्षक सोळंखे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.