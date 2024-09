Dhule Crime : हाडाखेडला अवैध सुगंधित तंबाखू जप्त; कारवाईत वाहनासह 10 लाख 82 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत

Police inspector Jaipal Hare and his colleagues while inspecting the seized gutkha. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied वकवाड : मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात सुगंधित तंबाखू वाहतूक करणारा टाटा कंटेनर सांगवी पोलिसांनी रविवार (ता. १६) पहाटे तीनच्या सुमारास जप्त केला. ही कारवाई रविवार (ता. १६) पहाटे साडेतीनला हाडाखेड (ता. शिरपूर) येथील सीमा तपासणी नाक्यावर करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ८२ हजार रुपये किमतीची सुगंधित तंबाखू व वाहतूक करणारा कंटेनरसह दहा लाख ८३ हजार ८०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून, पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. (Illegal flavored tobacco seized at Hadakhed police ) Loading content, please wait...