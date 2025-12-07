Dhule News : धुळ्यात घरगुती गॅस सिलिंडरने वाहनांत इंधन भरणारे रॅकेट उघड; एलसीबीची सहा ठिकाणी एकाच वेळी धडक कारवाई

धुळे: घरगुती वापरासाठी असलेल्या गॅस सिलिंडरचा बेकायदेशीरपणे वापर करून वाहनांमध्ये गॅस भरण्याच्या (रिफिलिंग) धोकादायक प्रकारावर स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) मोठी कारवाई केली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या निर्देशानुसार शहरातील वेगवेगळ्या सहा ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत सुमारे २५ हजार ४०० रुपये किंमतीचे ७ गॅस सिलिंडर आणि रिफिलिंगचे साहित्य जप्त करण्यात आले..घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी आणि वाहनांत रिफिलिंगसाठी केला जात असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांना मिळाली. या धोकादायक व बेकायदेशीर कृत्यावर तत्काळ कारवाईचे निर्देश त्यांनी एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांना दिले. त्यानुसार पथकांनी धुळे शहर, आझादनगर, देवपूर, चाळीसगाव रोड आणि मोहाडीनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळी धडक कारवाई केली. यात सात गॅस सिलिंडर आणि ते भरण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य हस्तगत केले..Mokhada Leopard : मोखाड्यात बिबट्याचा धुमाकूळ कायम; सहा दिवस पिंजर्यात न अडकता सर्वांना गुंगारा; पिंजरा अन्यत्र हलवला!.देवपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चंदन नगर, मोचीवाडा येथील सार्वजनिक शौचालयाजवळ प्रदीप रुपचंद सूर्यवंशी (वय ४८, रा. विष्णुनगर) हा बेकायदेशीर गॅस साठा व रिफिलिंगचे साहित्य बाळगताना आढळून आला. त्याच्याविरुद्ध तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल झाला. अधीक्षक धिवरे, अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे यांच्या मार्गदर्शनात एलसीबीचे निरीक्षक पवार, सहायक निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी, नामदेव सहारे, उपनिरीक्षक अमित माळी, अंमलदार संतोष हिरे, सदेसिंग चव्हाण, प्रकाश सोनार, हेमंत बोरसे, योगेश चव्हाण, शशिकांत देवरे, तुषार सूर्यवंशी, मायूस सोनवणे, चेतन बोरसे, सुशिल शेंडे, हर्षल चौधरी, जगदीश सूर्यवंशी, विनायक खैरनार, कैलास महाजन यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.