Dhule District Bank : बँक खाते १० वर्षांपासून बंद आहे? घाबरू नका, 'या' सोप्या पद्धतीने व्याजासह परत मिळतील पैसे

Over ₹33 Crore Lying Idle in Inoperative Bank Accounts : धुळे जिल्हा लीड बँकेमार्फत निष्क्रिय खात्यांमधील ३३ कोटींचा निधी खातेदारांना परत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
धुळे: जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमध्ये गेल्या दशकभरापासून ‘इनऑपरेटिव्ह’ म्हणजेच निष्क्रिय असलेल्या खात्यांमध्ये तब्बल ३३ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रलंबित निधीचा लाभ मूळ खातेदारांना मिळवून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

