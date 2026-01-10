Dhule District Bank : बँक खाते १० वर्षांपासून बंद आहे? घाबरू नका, 'या' सोप्या पद्धतीने व्याजासह परत मिळतील पैसे

धुळे: जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमध्ये गेल्या दशकभरापासून ‘इनऑपरेटिव्ह’ म्हणजेच निष्क्रिय असलेल्या खात्यांमध्ये तब्बल ३३ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रलंबित निधीचा लाभ मूळ खातेदारांना मिळवून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. .या मोहिमेत आतापर्यंत ४२८ खातेदारांना त्यांच्या हक्काचे एक कोटी ७३ लाख ९९ हजार ६४० रुपये परत करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३१ कोटी रुपयांचा परतावा मिळविण्यासाठी संबंधित खातेदारांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन लीड बँकेने केले आहे..बँकिंग नियमांनुसार ज्या बचत किंवा चालू खात्यांमध्ये सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कोणताही व्यवहार झालेला नसतो अशी खाती निष्क्रिय ठरवली जातात. अशा खात्यांमधील शिल्लक रक्कम बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अवेअरनेस फंड’मध्ये वर्ग केली जाते. पूर्वी ही रक्कम परत मिळवणे क्लिष्ट प्रक्रिया मानली जात होती. मात्र आरबीआयने आता ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ केली असून, खातेदार किंवा त्यांचे वारसदार या रक्कमेवर पुन्हा दावा करू शकतात..केवायसीचा आधारजिल्हा लीड बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक खातेदार कामानिमित्त शहराबाहेर गेल्यामुळे किंवा काही खातेदारांचा मृत्यू झाल्यामुळे या रक्कमेवर दावा केला गेला नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी थेट प्रचार-प्रसार करून खातेदारांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. खातेदारांना केवळ त्यांच्या संबंधित बँक शाखेत जाऊन ‘केवायसी’ (आधारकार्ड, पॅनकार्ड, फोटो) अपडेट करावे लागत आहेत. .यासाठी एक अर्ज भरून दिला असता, बँका तातडीने खात्यातील रक्कम सक्रिय करून परतावा देत आहेत. जर मूळ खातेदाराचा मृत्यू झालेला असेल तर त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वारस प्रमाणपत्र सादर केल्यावर संपूर्ण व्याजासह शिल्लक रक्कम वारसांच्या स्वाधीन केली जात आहे..एसबीआय आघाडीवरजिल्ह्यात परतावा देण्यात ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने आघाडी घेतली आहे. एसबीआयने एक लाखापेक्षा जास्त रकमेचे नऊ मोठे दावे निकाली काढत एक कोटीहून अधिक रकमेचा परतावा दिला आहे. त्याखालोखाल युनियन बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रने परतावा दिला..Municipal Election Voting: मतदान प्रशिक्षण सत्रास उपस्थित राहण्याची अंतिम संधी, अन्यथा शिस्तभंगात्मक कारवाई अटळ.एकतीस कोटी पडूनजिल्ह्यात अद्यापही ३१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम विविध बँकांकडे पडून आहे. ही रक्कम नागरिकांच्या कष्टाची असून, ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या नागरिकांची जुनी खाती आहेत किंवा ज्यांच्या पूर्वजांचे बँक व्यवहार बंद होते त्यांनी आपल्या जवळच्या बँक शाखेत जाऊन चौकशी करावी. ज्या व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत त्यांना बँकांनी कोणतीही अडवणूक न करता तातडीने रक्कम परत केली आहे. ही मोहीम सातत्याने सुरू राहणार असून, जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन लीड बँक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.