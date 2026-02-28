Dhule News : धुळ्याच्या औद्योगिक विकासाला सुसाट वेग! 'डी प्लस'पेक्षा अधिकचा दर्जा, गुंतवणुकीवर १५% जादा अनुदान

धुळे: राज्य शासनाच्या नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ मध्ये धुळे जिल्ह्याला ‘डी प्लस’पेक्षा अधिकचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हाभरात नवीन उद्योग उभारणाऱ्या नवउद्योजकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अतिरिक्त १५ टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे..यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याची माहिती आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विधिमंडळाच्या मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर दिली..जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. शेजारील जळगाव, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांच्या तुलनेत धुळे जिल्हा विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिला होता. जिल्ह्याला ‘अविकसित’ ही ओळख पुसून प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आमदार अग्रवाल यांनी शासन स्तरावर विशेष प्रयत्न सुरू केले होते..पायाभूत सुविधा सज्जजिल्ह्यात सध्या उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. यात पाणीपुरवठ्यांतर्गत अक्कलपाडा प्रकल्प आणि सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास येत असल्याने उद्योगांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. ‘कनेक्टिव्हिटी’त जिल्ह्यातून सहा राष्ट्रीय महामार्ग जातात, तसेच बोरविहीर- धुळे- नरडाणा रेल्वेमार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरमध्ये (डीएमआयसी) जिल्ह्याचा समावेश असल्याने नरडाणा व धुळे एमआयडीसीच्या विस्ताराला मोठी संधी आहे..जादा सवलत मिळणारया पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आमदार अग्रवाल यांनी गेल्या वर्षी जूनपासून मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांकडे निवेदने देऊन ‘डी प्लस’पेक्षा अधिक दर्जा देण्याची मागणी केली होती. नवीन धोरणामुळे आता गुंतवणुकीवर जादा सवलती मिळणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आकर्षित होतील, असा विश्वास आमदारांकडून व्यक्त होत आहे. याबद्दल आमदार अग्रवाल यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत..Pune Nashik Railway : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे पुन्हा ट्रॅकवर.धुळे जिल्ह्याला ‘डी प्लस’पेक्षा अधिकचा दर्जा मिळाल्याने नवउद्योजकांना १५ टक्के अतिरिक्त अनुदान मिळेल. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. जिल्हा आता औद्योगिक प्रगतीच्या दिशेने वेगाने झेपावेल.- अनुप अग्रवाल, आमदार, धुळे शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.