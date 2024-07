Excavation done after good road at Chorianagar on Malegaon Road. In the second photo, an angry resident is giving a statement to Deputy Commissioner Shobha Baviskar. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule News : धुळ्यात चांगले रस्ते खराब करण्याचा ‘उद्योग’! विविध भागात प्रकार Dhule : शहरातील मालेगाव रोड भागातील छोरियानगर येथील रहिवाशांनी महापालिका प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली.