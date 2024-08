Dhule Jan Sanman Yatra : महायुती सरकारमध्ये पैसे देण्याची दानत : खासदार सुनील तटकरे; कुसुंबा येथे जनसन्मान यात्रा

MP Sunil Tatkare while addressing the Jansanman Yatra on Monday at Malegaon Road in Kusumba. esakal

सकाळ वृत्तसेवा कुसुंबा (ता.धुळे) : महायुतीच्या सत्तेमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल आमच्यावर टीका-टिप्पणी झाली. मात्र आम्ही महिलांना आरक्षण व लाडकी बहिण योजना आणली, त्याचे स्वागत अख्ख्या महाराष्ट्राने केले. तर विरोधक म्हणतात पंधराशे रूपयांत काय होईल, मात्र त्यांच्याकडे देण्याची दानत नाही. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी महायुती सरकारच्या माध्यमातून ही दानत दाखविल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे म्हणाले. (Dhule Jan Sanman Yatra MP Sunil Tatkare at kusumba)