Dhule News : धुळे जिल्ह्याचा डंका! लामकणी आरोग्य केंद्र आणि पिंपळनेर रुग्णालयाला राज्यस्तरीय 'आरोग्यरत्न' पुरस्कार

धुळे: मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सोहळ्यात लामकानी (ता. धुळे) प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पिंपळनेर ग्रामीण रुग्णालयास 'वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न' आणि 'महाआरोग्य सन्मान २०२६' या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या वेळी आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते..या सोहळ्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्तरावर उत्कृष्ट कामाबद्दल धुळे तालुक्यातील लामकणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीष पाटील आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बळीराम चव्हाण यांनी पुरस्कार स्वीकारला. तसेच, ग्रामीण रुग्णालयांच्या रँकिंगमध्ये पिंपळनेर ग्रामीण रुग्णालयाने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्ता देगावकर आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मोहने यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. .यासोबतच वाडी (ता. शिरपूर) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत शिंगावे येथील आशा स्वयंसेविका ललिता सुखदेव पाटील आणि जिल्हा समूह संघटक आशा सरिता पाटील यांना देखील मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. जिल्ह्याच्या या यशाबद्दल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन बोडके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्ता देगावकर यांनी पुरस्कार्थींचे कौतुक केले..'पॅलेऍटिव्ह केअर'चा प्रारंभया वेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी 'महाराष्ट्र पॅलेऍटिव्ह केअर' योजनेचा प्रारंभ केला. या योजनेमुळे गंभीर आजारग्रस्त रुग्णांना त्यांच्या घरी जाऊन आरोग्य सेवा दिली जाणार असून, हा उपक्रम देशासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्यात ५८० ठिकाणी 'मेनोपॉज क्लिनिक' सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.