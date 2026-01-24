Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेत विजयाचा गुलाल, पण महापौर निवडीचा पेच; भाजपमध्येच 'त्रिकोणी संघर्ष'!

धुळे: महापालिकेच्या राजकीय आखाड्यात ५० जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळवून भारतीय जनता पक्षाने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. मात्र, विजयाचा गुलाल उधळल्यानंतर आता सर्वसाधारण महिला आरक्षणामुळे महापौर निवडीचा खऱ्या अर्थाने पेच निर्माण झाला असून, पक्षातच ‘त्रिकोणी संघर्ष’ पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेत तीन दिग्गज महिला सदस्यांची नावे चर्चेत असून, त्यांच्या आडून बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठाही पणाला लागली आहे..किंगमेकर ठरेल कोण?धुळ्याच्या राजकारणात सध्या भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत आहेत. महापालिकेतील दैनंदिन कामकाज आणि नगरसेवकांशी असलेला थेट संपर्क ही त्यांची जमेची बाजू आहे. दुसरीकडे, राज्याचे संकटमोचक तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन पक्षाचे मोठे नेते आहेत. .स्थानिक गणिते जुळवण्यात आमदार अग्रवाल यशस्वी होतात की मंत्री महाजन आपले वजन वापरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. यातच शहर-जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनीही आपली फिल्डिंग लावली असून, हा लढा आता केवळ महापौरपदाचा राहिलेला नसून धुळे भाजपवर वर्चस्व कुणाचे, या वळणावर येऊन ठेपला आहे..Hasan Mushrif असं का म्हणाले? | Samarjitsinh Ghatge | Sanjay Mandlik | Kolhapur | Kagal | Sakal News .मुंबईचे ‘पाकीट’ कुणाचे?धुळ्याच्या १० व्या महापौर आणि ५ व्या महिला महापौर निवडीसाठी कमालीची चुरस निर्माण झाली आहे. राशी भविष्यानुसार उमेदवारांच्या बाजूने ‘राजयोग’ दिसत असला, तरी भाजपच्या कोअर कमिटीचा ‘राजकीय योग’ कुणाच्या नशिबात आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल. नेत्यांचे वजन कोणाच्या पारड्यात पडते आणि मुंबईहून (प्रदेश भाजप) येणाऱ्या पाकिटात कुणाचे नाव निघते, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.