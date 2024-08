Dhule MIDC : सतत खंडित वीजपुरवठ्यामुळे उद्योजकांच्या संतापाचा उद्रेक! उपाययोजनांसाठी 10 दिवसांचा ‘अल्टीमेटम'

Officials and entrepreneurs present at the meeting regarding power supply in MIDC. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Dhule MIDC : शहरालगत अवधान शिवारातील एमआयडीसीत उद्योगांना होणाऱ्या अनियमित व सतत खंडित वीजपुरवठ्यामुळे उद्योजक कित्येक महिन्यांपासून महावितरण कंपनीचा जाच आणि नियोजनशून्य कारभाराला कंटाळले आहेत. रोजच्या `ट्रीपिंग`मुळे मनस्तापासह उद्योजकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात एमआयडीसीत अजिंक्य ऑईल इंडस्ट्रीजमध्ये झालेल्या ऊर्जा मित्र समितीच्या बैठकीत संतप्त उद्योजकांनी महावितरण कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसमक्ष तीव्र संताप व्यक्त केला. (Dhule MIDC outburst of anger from entrepreneurs due to continuous interrupted power supply)