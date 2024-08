Dhule News : मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून मुख्यमंत्री दौऱ्याचा आढावा; अधिकाऱ्यांना सूचना

Public Works Minister Dada Bhuse reviewing the preparations for Chief Minister Eknath Shinde's program being held here on Saturday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Dhule News : मुख्यमंत्री सशक्तीकरण अभियानांतर्गत भाडणे (ता. साक्री) येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. १०) कार्यक्रम होत आहे. यात साक्री उपजिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य कार्यक्रम होत असून, या कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा गुरुवारी (ता. ८) सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांच्याकडून घेण्यात आला. मंत्री भुसे यांनी कार्यक्रमस्थळाची पाहणी करत अधिकाऱ्यांना उपाययोजनेबाबत सूचनादेखील केल्या. ( Minister Dada Bhuse instructions to review officer of Chief Minister visit )