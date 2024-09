Dhule Accident News : लामकनी येथे अपघातात मायलेक ठार! गोवर्धन डोंगरजवळील घटना; दोघे जखमी

लामकानी : समोरून भरधाव येत असलेल्या कारने दुचाकीस दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील मायलेकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा दोन वर्षाचा मुलगा बचावला. अपघातात एक जण जखमी आहे. लामकानीकडून कोठारेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शुक्रवारी (ता.१३) सायंकाळी पाचला घडली. सिंधूबाई पिरा नानव्हर (वय २५), व बाळू पिरा नानव्हर (वय ४) असे मृतांची नावे आहे. शुक्रवारी सायंकाळी पाचला सिंधूबाई लामकानी येथे खरेदी करुन आपल्या दोन तान्या लेकरांसह मावस भाऊ भगवान टिळे यांच्या दुचाकीवरुन कोठारेकडे जात होत्या. (mother and son was dead in accident at Lamkani at Govardhan Hill )